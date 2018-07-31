Приянка Чопра познакомила Меган Маркл и принца Гарри со своим женихом

Лучшая подруга индийской актрисы Приянки Чопры - Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри, одними из первых узнали о ее помолвке с музыкантом Ником Джонасом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает E! News.

Как говорится в сообщении, влюбленные посетили королевскую чету в их доме в Оксфордшире (Англия) в ту же неделю, когда Ник сделал предложение Приянке.

После знакомства, как утверждают источники издания, герцогиня Сассекская сказала, что "очень рада" за пару. "Все очень счастливы, и они определенно подходят друг другу", - добавил инсайдер.

Как думаете, поедут на свадьбу к Приянке и Нику Меган Маркл и принц Гарри?

Напомним, 36-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений, но официальных заявлений по поводу свадьбы пара пока не давала. Предложение Приянке, если верить инсайдерам People, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщил изданию, что Ник "очень, очень счастлив".