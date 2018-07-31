Бойфренд 48-летней модели опубликовал снимок УЗИ с будущим ребенком - ФОТО

Опубликовав на своей странице в Instagram снимок УЗИ с ребенком, 35-летний рэпер Skepta озадачил не только миллионы поклонников, но и фанатов своей 48-летней возлюбленной, супермодели - Наоми Кэмпбелл, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На снимке УЗИ отчетливо видно предполагаемого будущего ребенка пары. Многие пользователи Instagram выдвинули сотни предположений. Одни думают, что 48-летняя модель беременна, другие уверены в том, что пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

Ни Наоми, ни сам Skepta пока не комментировали эту информацию.

Отметим, несмотря на то, что Наоми состояла в серьезных отношениях, детей у нее нет и замужем она не была. Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.