59-летняя Мадонна снялась в эпатажной и яркой фотосессии для Vogue - ФОТО

31 июля 2018 20:57

В преддверии своего 60-летия легендарная певица Мадонна снялась для итальянского Vogue в яркой фотосессии. Кроме этого, артистка украсила обложку модного издания, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Съемки проходили на улицах ночного Лиссабона, столицы Португалии, в баре Tejo и доме певицы - поместье Herdade do Perú XVIII века, расположенном в национальном парке Аррабида примерно в 19 милях от Лиссабона.

Отметим, что на обложке Мадонна позирует в шляпе от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Известно также, что сейчас Мадонна проживает с детьми в Португалии.

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