59-летняя Мадонна снялась в эпатажной и яркой фотосессии для Vogue - ФОТО
31 июля 2018 20:57 287
В преддверии своего 60-летия легендарная певица Мадонна снялась для итальянского Vogue в яркой фотосессии. Кроме этого, артистка украсила обложку модного издания, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Съемки проходили на улицах ночного Лиссабона, столицы Португалии, в баре Tejo и доме певицы - поместье Herdade do Perú XVIII века, расположенном в национальном парке Аррабида примерно в 19 милях от Лиссабона.
Отметим, что на обложке Мадонна позирует в шляпе от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.
Известно также, что сейчас Мадонна проживает с детьми в Португалии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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