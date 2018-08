Дженнифер Лопес рассказала правду об отношениях с ее возлюбленным

Личной жизнью Дженнифер Лопес, недавно отпраздновавшей свое 49-летие, интересуется целая армия ее поклонников. Долгое время они ждали, когда же бойфренд звезды, 43-летний бейсболист Алекс Родригес, наконец-то сделает ей предложение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В последнее время в СМИ часто стала появляться информация о помолвке пары. Похоже, что надежды фанатов пока в ближайшее время не сбудутся: в радиоэфире шоу Cubby and Carolina in the Morning Лопес призналась, что они с Алексом не спешат жениться: "Мы не помолвлены".

Певица продолжила: "Мы прекрасно дополняем друг друга. У обоих есть дети, и они отлично ладят".

В более ранних интервью Лопес признавалась, что хотела бы "встретить старость в серьезных отношениях". Кто знает, возможно, Дженнифер вскоре все-таки поделится радостной новостью о своей предстоящей свадьбе.