Дженнифер Лопес рассказала правду об отношениях с ее возлюбленным

1 августа 2018 20:42

Личной жизнью Дженнифер Лопес, недавно отпраздновавшей свое 49-летие, интересуется целая армия ее поклонников. Долгое время они ждали, когда же бойфренд звезды, 43-летний бейсболист Алекс Родригес, наконец-то сделает ей предложение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В последнее время в СМИ часто стала появляться информация о помолвке пары. Похоже, что надежды фанатов пока в ближайшее время не сбудутся: в радиоэфире шоу Cubby and Carolina in the Morning Лопес призналась, что они с Алексом не спешат жениться: "Мы не помолвлены".

Певица продолжила: "Мы прекрасно дополняем друг друга. У обоих есть дети, и они отлично ладят".

В более ранних интервью Лопес признавалась, что хотела бы "встретить старость в серьезных отношениях". Кто знает, возможно, Дженнифер вскоре все-таки поделится радостной новостью о своей предстоящей свадьбе.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az