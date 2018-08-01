Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

24-летний певец Джастин Бибер и его возлюбленная 21-летняя Хейли Болдуин тайноженились. На безымянном пальце у модели СМИ уже заметили обручальное кольцо вместо помолвочного, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Например, издание LifeAndStyleMagazine сообщает, что певец планировал обручиться еще 29 июля.

Официального подтверждения информации пока нет. Но СМИ также сообщают о визите пары к своему священнику в день, когда была запланирована свадьба.

Отметим, что Бибер и Болдуин встречаются с 2015 года. Пара расставалась, но в июле 2018 Бибер ошарашил всех новостью о том, что он обручился с моделью. Кроме того, Джастин приобрел обручальное кольца для Хейли за полмиллиона долларов. Инсайдеры Us Weekly поведали, что решение Джастина обручиться с Хейли не было спонтанным. Певец уже давно мечтает о "нормальной" жизни.

Напомним, как сообщали СМИ, у пары пока чисто платонические отношения. Пока Джастин и Хейли просто наслаждаются обществом друг друга и между Бибером и Болдуин нет интимных отношений. Молодые люди проводят целые дни вместе в Нью-Йорке, но вечером отправляются в разные части города: модель - в свои апартаменты, а артист - в отель.