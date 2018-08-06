Бриллиант Дадашева: Анар Нагылбаз был талантливым человеком

Впервые рэп на азербайджанском языке мы услышали от Анара (прим. - Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз), об этом, как сообщает Trend, на своей странице в Instagram написала народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, передает Day.Az.

Бриллиант Дадашева называет Анара Нагылбаза талантливым человеком, отмечая, что он синтезировал азербайджанскую эстрадную музыку и рэп. И она спела с ним несколько композиций.

Напомним, что Анар Нагылбаз скончался 4 августа на 45 году жизни, он страдал циррозом печени.