Бриллиант Дадашева: Анар Нагылбаз был талантливым человеком
6 августа 2018 15:41 108
Впервые рэп на азербайджанском языке мы услышали от Анара (прим. - Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз), об этом, как сообщает Trend, на своей странице в Instagram написала народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, передает Day.Az.
Бриллиант Дадашева называет Анара Нагылбаза талантливым человеком, отмечая, что он синтезировал азербайджанскую эстрадную музыку и рэп. И она спела с ним несколько композиций.
Напомним, что Анар Нагылбаз скончался 4 августа на 45 году жизни, он страдал циррозом печени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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