Анна Седокова сняла в Баку горячее видео - ВИДЕО - ФОТО

Секс-символ российского шоу-бизнеса, певица и актриса Анна Седокова продолжает делиться в социальной сети Instagram видео, снятыми во время ее пребывания в столице Азербайджана на международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018".

Как сообщает Day.Az, вчера певица поделилась видео, снятым в Баку у бассейна с ведущим канала "ЖАРА ТВ" Константином Тарасюком, фоновой музыкой которого стал хит Н.Баскова и Ф.Киркорова "Ибица".

По сценарию ролика соблазнительная А.Седокова всячески пытается привлечь внимание К.Тарасюка, но, к удивлению, ей это не удается.

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