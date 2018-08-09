Анна Седокова сняла в Баку горячее видео - ВИДЕО - ФОТО
9 августа 2018 11:51 194
Секс-символ российского шоу-бизнеса, певица и актриса Анна Седокова продолжает делиться в социальной сети Instagram видео, снятыми во время ее пребывания в столице Азербайджана на международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018".
Как сообщает Day.Az, вчера певица поделилась видео, снятым в Баку у бассейна с ведущим канала "ЖАРА ТВ" Константином Тарасюком, фоновой музыкой которого стал хит Н.Баскова и Ф.Киркорова "Ибица".
По сценарию ролика соблазнительная А.Седокова всячески пытается привлечь внимание К.Тарасюка, но, к удивлению, ей это не удается.
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