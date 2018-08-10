Супер опасный шпион бросил вызов самому EMIN`у - ФОТО - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN) представил в социальных сетях новый клип "Сердце пополам" со своим персонажем Хосе Мамедовым, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта.

По сюжету клипа - это настоящая сенсация! Супер опасный шпион Хосе Мамедов, известный по клипам "Испания. Лето" и "Строптивая", возвращается на большую сцену, дерзко бросая вызов самому EMIN`у. Что же могло заставить бесстрашного и опасного Хосе отложить свои спецзадания и вступить в неравный бой? Новый клип на песню EMIN`а "Сердце пополам" рассказывает волнительную историю борьбы EMIN`а и непобедимого Хосе за сердце роковой красотки, которую сыграла российская актриса Валерия Кожевникова. Хосе не намерен уступать противнику, ведь он никогда не проигрывает. Вдребезги бьются бокалы, бутылки разбиваются об голову - напряжение растет с каждой минутой. Игра в дартс, бильярд и армрестлинг превращаются в настоящую войну между харизматичными соперниками. С трудом верится, что нелепый и смешной Хосе может победить. Кому достанется любовь красавицы, а кто останется с разбитым пополам сердцем, смотрите в новом клипе "Сердце пополам". Такого финала никто не ожидал!

Режиссер - Евгений Спиваков, оператор - Денис Смирнов, автор музыки - Андрей Слончинский, автор слов - Инна Рахманина. Съемки клипа проходили в Баку.

Напомним, что песня "Сердце пополам" была презентована в рамках Международного музыкального фестиваля "Жара 2018", одним из организаторов которого является Эмин Агаларов.

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