Идрис Эльба не станет новым Бондом

Недавно британские СМИ распространили такую информацию, а многие знаменитости поддержали идею. Однако окружение Идриса Эльбы и сам актер не подтвердили эти слухи, они ничего не знают о его возможном участии в продолжении "бондианы", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Напомним, что уже довольно давно обсуждается, кто же будет исполнять роль знаменитого британского агента 007 после Дэниела Крейга. И действительно, кандидатура Эльбы упоминалась среди претендентов, однако официального подтверждения этой информации не было.

Волна слухов поднялась из-за предполагаемых переговоров, которые якобы вел режиссер Антуан Фукуа с продюсером "бондианы" Барбарой Брокколи. Эти слухи опроверг сам же Фукуа, "назвав их выдумкой от начала до конца".

В юбилейном эпизоде серии фильмов о Джеймсе Бонде роль агента 007 в последний раз исполнит Дэниел Крэйг. 25-й фильм "бондианы" выйдет в широкий прокат в ноябре 2019 года.

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