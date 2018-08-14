Маколей Калкин отказался от роли в «Теории большого взрыва»

В интервью Rogan Experience звезда фильма "Один дома" рассказал, что мог бы сыграть одну из главных ролей в популярном сериале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по словам Калкина, продюсеры канала CBS три раза предлагали ему принять участие в съемках многосерийного фильма, причем исполнить звезде хотели доверить одну из главных ролей. Но Маколей посчитал замысел ситкома не слишком интересным.

"Я уже тысячу раз пожалел об этом своем решении. Сейчас я мог бы иметь миллионы долларов, если бы дал согласие участвовать в этом проекте. Хоть головой об стену бейся", - сетует Калкин.

При этом актер добавляет, что совсем не бедствует, денег у него достаточно, ведь он до сих пор получает "дивиденды" от ролей, сыгранных в детстве.

Напомним, что премьера первого сезона ситкома "Теория большого взрыва" состоялась в 2007 году на канале CBS. Сериал завоевал большую популярность у зрителей и сейчас в его "активе" уже 12 сезонов. Проект планировали закрыть, но на днях президент канала CBS Келли Кал заявил о возможности его продления.

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