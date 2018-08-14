Маколей Калкин отказался от роли в «Теории большого взрыва»
В интервью Rogan Experience звезда фильма "Один дома" рассказал, что мог бы сыграть одну из главных ролей в популярном сериале.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по словам Калкина, продюсеры канала CBS три раза предлагали ему принять участие в съемках многосерийного фильма, причем исполнить звезде хотели доверить одну из главных ролей. Но Маколей посчитал замысел ситкома не слишком интересным.
"Я уже тысячу раз пожалел об этом своем решении. Сейчас я мог бы иметь миллионы долларов, если бы дал согласие участвовать в этом проекте. Хоть головой об стену бейся", - сетует Калкин.
При этом актер добавляет, что совсем не бедствует, денег у него достаточно, ведь он до сих пор получает "дивиденды" от ролей, сыгранных в детстве.
Напомним, что премьера первого сезона ситкома "Теория большого взрыва" состоялась в 2007 году на канале CBS. Сериал завоевал большую популярность у зрителей и сейчас в его "активе" уже 12 сезонов. Проект планировали закрыть, но на днях президент канала CBS Келли Кал заявил о возможности его продления.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Сколько и за что получает Бузова?
Проведение "Евровидения" в Израиле оказалось под угрозой - ПОДРОБНОСТИ
Идрис Эльба не станет новым Бондом
Российский певец отметил в Баку жестяную свадьбу - ФОТО - ВИДЕО
Супер опасный шпион бросил вызов самому EMIN`у - ФОТО - ВИДЕО
Йылдыз Тилбэ впервые выступит с сольным концертом в Баку
-
13 Авг. 11:09 45 307
-
13 Авг. 10:02 23 458
-
13 Авг. 11:48 13 160
-
13 Авг. 12:34 9 105
-
13 Авг. 12:56 6 705