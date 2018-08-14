Дочь Майкла Джексона перенесла тяжелую операцию

20-летняя дочь покойного поп-певца Майкла Джексона Пэрис была экстренно госпитализирована для операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом актриса и певица сообщила в своем инстаграме. По словам девушки, хирурги удалили из ее тела гнойное воспаление размером с мяч для гольфа. Абсцесс, рассказала Пэрис Джексон, мог взорваться в любой момент и привести к ее гибели.

Джексон призналась, что решила отказаться от анестезии во время операции. "Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни", - поделилась она.

Несмотря на операцию, на следующий же день Пэрис Джексон выступила на сцене на благотворительном мероприятии вместе со своей группой The Soundflowers.

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