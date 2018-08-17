На церемонии вручения премии MTV почтут память Ареты Франклин

Американский телеканал MTV во время церемонии вручения премии Video Music Awards 20 августа отдаст дань памяти певице Арете Франклин, скончавшейся в четверг в Детройте (штат Мичиган) в возрасте 76 лет. Об этом объявила пресс-служба MTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"MTV Video Music Awards почтит Арету Франклин и отдаст должное ее грандиозному наследию", - приводит агентство Reuters слова официального представителя телеканала. Он не уточнил, каким образом это будет сделано во время церемонии вручения наград.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания музыкальных видео. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

Причиной смерти Ареты Франклин стал рак поджелудочной железы. В 1987 году ее имя первой среди женщин появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал The Rolling Stones причислил ее к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки.

Франклин завоевала 18 самых престижных в США музыкальных премий Grammy.

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