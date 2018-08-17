Случай с Биланом во время шоппинга

Дима Билан испытал стресс из-за встречи с поклонниками, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам артиста, он выехал из дома и не предполагал, что будет выходить из машины. Однако проезжая мимо ЦУМа, Билан решил заняться шопингом.

Купив четыре пары очков, Билан понял, что не помнит пин-код от банковской карты.

Певец решил зайти в кафе и позвонить в банк, но тут его окружили поклонники.

"Я тертый калач: меня особо не напугаешь вниманием. Но так как не думал, что выйду в тот день на улицу, не подготовился к встрече с людьми морально. Я же закрытый в этом плане человек", - рассказал Билан.

Узнав код от карты, Билан вернулся к кассе, но из-за стресса не смог ввести его правильно даже с третьей попытки.

"Не пожелаю вам оказаться в такой ситуации! Это все солнечное затмение виновато", - пошутил певец.

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