Случай с Биланом во время шоппинга
Дима Билан испытал стресс из-за встречи с поклонниками, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам артиста, он выехал из дома и не предполагал, что будет выходить из машины. Однако проезжая мимо ЦУМа, Билан решил заняться шопингом.
Купив четыре пары очков, Билан понял, что не помнит пин-код от банковской карты.
Певец решил зайти в кафе и позвонить в банк, но тут его окружили поклонники.
"Я тертый калач: меня особо не напугаешь вниманием. Но так как не думал, что выйду в тот день на улицу, не подготовился к встрече с людьми морально. Я же закрытый в этом плане человек", - рассказал Билан.
Узнав код от карты, Билан вернулся к кассе, но из-за стресса не смог ввести его правильно даже с третьей попытки.
"Не пожелаю вам оказаться в такой ситуации! Это все солнечное затмение виновато", - пошутил певец.
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