Звезда сериала "Физрук" отдыхает в Баку - ФОТО

Российская актриса Карина Мишулина, известная зрителям по роли в популярном сериале "Физрук", отдыхает в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На своей странице в Instagram актриса делится фотографиями и видеороликами, снятыми в Баку.

"Наконец-то мы доехали! Поездка была интересной и намного легче, чем в прошлые годы. Нашли новый маршрут. Гораздо быстрее и дороги лучше!

Первым делом побежали к морю. Обожаю Каспийское море. Много где была, но Каспий влюбил меня в себя, навсегда! Теплое, чистое, а главное полезное. В нем очень много йода. Организм восстанавливается полностью после него. А этот воздух, им невозможно надышаться! В общем, мы начинаем наслаждаться нашим отпуском", - пишет актриса в Instagram.

Отметим, что эта поездка в Баку для Мишулиной не первая, актриса уже проводила свой отпуск вместе с семьей в Азербайджане.

В октябре 2015 года Карина Мишулина вышла замуж в Москве за своего избранника Ивана Коробова. Тогда молодожены решили отпраздновать свадьбу в два этапа: первый - официальная часть и празднование с друзьями в Москве, а летом устроить второй этап в Баку, на родине супруга актрисы. Предложение выйти замуж возлюбленный актрисы сделал в Баку во время их романтической прогулки по ночному городу.

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