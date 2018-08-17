Анджелина Джоли наняла шпионов, чтобы следить за Брэдом Питтом

Долгий бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже в течение двух лет. Кроме этого, они никак не могут решить проблему опеки над их шестью детьми. Подробности судебных заседаний Джоли и Питта все чаще стали появляться в западных СМИ. По сообщению издания Blast, суд распорядился, чтобы супружеская пара разделила опеку над их шестью детьми, пока разрабатывается долгосрочное решение.

Отметим, что согласно последнему решению суда, Брэд Питт выиграл право видеться с детьми. Судья заявил: "Очень важно, чтобы у каждого из детей были здоровые и крепкие отношения с их отцом и матерью".

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, теперь в западных СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли "наняла нескольких шпионов", чтобы те следили за Брэдом, пока она находится на съемках фильма в Лондоне, передает издание National Enquirer.

"Она поручила им составить подробные досье о Брэде, чтобы использовать эту информацию на суде", - рассказала инсайдер.

Кроме этого, осталась нерешенной проблема с алиментами. Ранее Джоли заявила, что Брэд в течение двух лет не выплачивал алименты на детей. Представители актера опровергли эту информацию, заявив, что актер выплатил бывшей супруге более девяти миллионов долларов.

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