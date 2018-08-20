Лев Лещенко стал четвёртым наставником шоу "Голос"

Четвёртым наставником шоу "Голос 60+" на Первом канале стал эстрадный мэтр Лев Лещенко. Об этом сообщает портал Super, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Накануне стало известно, что компанию Лещенко на шоу составят Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Сам проект направлен на пожилых людей, которые обладают вокальными данными. Съёмки и кастинги первого сезона шоу уже стартовали в Москве. В эфир он должен выйти осенью текущего года.

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