Лев Лещенко стал четвёртым наставником шоу "Голос"
20 августа 2018 14:37 149
Четвёртым наставником шоу "Голос 60+" на Первом канале стал эстрадный мэтр Лев Лещенко. Об этом сообщает портал Super, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Накануне стало известно, что компанию Лещенко на шоу составят Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Сам проект направлен на пожилых людей, которые обладают вокальными данными. Съёмки и кастинги первого сезона шоу уже стартовали в Москве. В эфир он должен выйти осенью текущего года.
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