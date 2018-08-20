Звезда "Интернов" открывает школу для одарённых детей

Звезда сериала "Интерны" и ведущая программы "О самом главном" Светлана Пермякова пробует себя в бизнесе. В центре Москвы она открывает детский театр "Эверетт Theater". Пермякова будет художественным руководителем учреждения для маленьких актёров и даже режиссёром некоторых спектаклей, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Дорогие детишки, а также их родители :) Приглашаем вас в нашу театральную студию. Совместно с профессиональными педагогами мы окунёмся в мир театра и кино, научимся актёрскому мастерству, вокалу, танцам, ритмике, английскому языку, будем репетировать и выпускать спектакли! Спешите, количество мест ограничено, - анонсировала работу студии Пермякова в своём "инстаграме".

Идея запустить этот проект возникла очень давно, и только сейчас всё сложилось как нельзя более удачно. Весной мы нашли потрясающее просторное помещение в Вознесенском переулке. Там полным ходом идёт ремонт, и уже в сентябре мы распахнём двери для детей и их родителей. Также начнём сотрудничать с благотворительными фондами и бесплатно приглашать на спектакли ребят, которые по разным обстоятельствам лишены возможности участвовать в культурной жизни, - рассказала Пермякова "Стархиту".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook