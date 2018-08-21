Успешного комика затравили за кражу шутки восьмилетней давности

Шотландского комика Адама Роу (Adam Rowe) раскритиковали в сети после того, как он выиграл юмористический конкурс с шуткой восьмилетней давности. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роу участвовал в одиннадцатом ежегодном фестивале Dave's funniest Joke of the Fringe. Во время выступления мужчина произнес шутку: "Работа в центре трудоустройства - это довольно напряженная работа, так как даже если вас уволят, вам все равно придется прийти на следующий день".

Мужчина утверждал, что сочинил этот анекдот на одном из своих концертов в Ливерпуле, однако пользователи сети обнаружили в Twitter посты с той же шуткой, датированные 2010 годом.

"Как вы могли выиграть на фестивале с чужой шуткой?" - удивляется один из любителей посмеяться.

Знатоки также отметили, что подобный анекдот о центре трудоустройства уже рассказывали со сцены комики Джимми Кар и Фрэнки Бойл. В ответ на критику Роу заявил, что зачастую шутки и идеи развиваются параллельно, а популярность социальных сетей позволяет быстро распространять юмор.

"Я придумал эту шутку на сцене, спросив парня, который работал в центре трудоустройства, что он сделал для жизни, и, очевидно, другие придумали нечто подобное независимо от меня", - пояснил комик.

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