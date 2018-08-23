Бен Аффлек начал лечиться от алкоголизма

Актер Бен Аффлек отправился в реабилитационный центр для лечения от алкоголизма. Он, вероятно, проведет там много времени. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, Аффлек принял решение под влиянием супруги - актрисы Дженнифер Гарнер. По данным источника, она увидела в интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликера. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Портал уточняет, что актеры официально не разведены, хотя документы на развод подавали. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.

Актер и раньше проходил курс лечения от алкоголизма. Об этом он рассказывал в 2017 году.

Аффлек снялся в таких фильмах, как "Исчезнувшая", "Умница Уилл Хантинг", "Перл-Харбор", "200 сигарет", "Армагеддон", "Догма" и "Девушка из Джерси", а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.

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