Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании
Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, поданное в отношении голливудского актера Кевина Спейси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Это уже второе дело против Спейси, которое ведут местные органы. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом "Карточный домик", и актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.
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