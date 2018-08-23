Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, поданное в отношении голливудского актера Кевина Спейси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это уже второе дело против Спейси, которое ведут местные органы. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.

Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом "Карточный домик", и актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.

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