Самые дружелюбные знаменитости

Многие согласятся, ужасно повстречать своего кумира и осознать, что в реальной жизни он отвратительный тип. Все мы читали о подобном, а некоторые даже встречали грубых, самовлюблённых знаменитостей, пытающихся в СМИ выглядеть мило.

К счастью, большинство звёзд действительно милые люди и относятся к окружающим с уважением. Не верите? В таком случае Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет истории о самых милых и дружелюбных звёздах.

Робин Уильямс

"В 1988 году во время пробежки по набережной в Сан-Франциско я увидела Робина Уильямса, он просто сидел и отдыхал возле своего фургончика. Я спросила: "Как дела, мистер Уильямс?" Он сказал: "Отлично. Убегаешь от копов?" Я засмеялась и остановилась поболтать с ним минут на пять. Он был просто душка. Это приятное воспоминание. Я плакала, узнав, что он умер".

Джим Керри

"Джим Керри подвёз меня на заправку в Бел-Эйре, когда у меня закончился бензин. Я рассказал ему, что большой фанат Эйс Вентуры и могу пародировать его смех из этого фильма. Потом мы оба высунули головы в окно и засмеялись. Он купил бензин для меня и отвёз обратно к моей машине. Один из самых прекрасных моментов в моей жизни!"

Том Хэнкс

"Я встретила Тома Хэнкса в магазине. Он стоял передо мной с полной тележкой. Я покупала лишь бутылку воды, потому что у них не было того, что я искала. Из меня просто вылетело: "Форест Гамп мой любимый фильм", он повернулся и сказал: "Это и мой любимый фильм. Рад, что вам понравилось!" Пока мы стояли в очереди, он болтал со мной о кино. Когда подошла его очередь, он сказал: "Позвольте мне оплатить вашу воду" и купил её. Том продолжал разговаривать со мной и на выходе из магазина, а потом сказал голосом Фореста Гампа: "Было приятно поболтать! Вы очень милая девушка, не забывайте, жизнь как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся". Это был лучший момент в моей жизни!"

Киану Ривз

"Я встретил его давным-давно, гуляя по Нью-Йорку. В то время я был юным и, вероятно, весьма раздражающим подростком. Я выкрикнул: "Йоу, Нео!" Потом я нахально спародировал уклонение от пули из "Матрицы". Он оглянулся на меня, рассмеялся и изобразил то же самое движение. Это такое классное воспоминание, потому что любой мог вполне оправданно разозлиться и отмахнуться от глупого ребёнка, а он вместо этого подыграл мне. Я никогда этого не забуду".

Робин Уильямс

"Когда я был помладше, мы с бабушкой столкнулись с Робином Уильямсом в кафе Whole Foods, он был там один. Мы подошли к нему познакомиться, и он мгновенно освободил место рядом с собой, чтобы мы присели поболтать. Я был совсем маленьким тогда, поэтому большинство времени он пытался развеселить меня, говоря разными голосами. Наверное, я был слишком мал, чтобы в полной мере оценить это, но, оглядываясь назад, я точно могу сказать, что это один из самых великолепных моментов в моей жизни, и Робин всегда занимал особое место в моём сердце".

Брюс Уиллис

"Брюс Уиллис сказал мне, что у меня "довольно классные способности человека-паука". Я был в магазине, и нужная мне вещь лежала на верхней полке за спиной. Тогда я был всего полтора метра ростом (сейчас я немного повыше). Я вскарабкался по полкам, чтобы достать то, что мне было нужно. Спустившись вниз, я заметил парня, наблюдавшего за мной, это был Брюс Уиллис. И он похвалил ловкость, с которой я лазал по полкам".

Пол и Линда МакКартни

"Однажды Пол и Линда МакКартни пришли в ресторан, где я работала администратором. Я поздоровалась с ними, проводила их к зарезервированному столику, сказала всё необходимое и ушла. Когда они покидали ресторан, Пол наклонился ко мне и поблагодарил за то, что отнеслась к нему, как к обычному человеку. Он знал, что я знала, кто он такой, потому что Линда сказала, что ей нравится мой кулон. Это была жёлтая подводная лодка из песни Beatles".

Рене Зеллвегер

"Однажды я обслуживала её столик, день у меня был жутко отвратный. Она была с тремя детьми, в штанах для йоги и майке. Ничто не выдавало в ней звезду, да и я была сосредоточена на другом. Я дважды напутала с её заказом, но она была очень мила, "без проблем, просто принесите это, когда сможете" и так далее. Я поняла, кто она такая, только взяв её кредитную карточку, на которой было написано Р. К. Зеллвегер. Её дети поблагодарили меня после еды, а на выходе она обняла меня и дала прекрасный совет насчёт сервиса. Просто сон какой-то".

Адам Сэндлер

"Моя бабушка встретила Адама Сэндлера в Мексике в лифте. Она не говорит по-английски, но Адам был достаточно любезен и попытался поговорить с ней на испанском. Она была в восхищении, она обожает фильмы с ним".

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