В Баку пройдет зажигательная дискотека 80-90-х - ВИДЕО

23 сентября в 20.00 в Enerji Club Baku пройдет зажигательная дискотека 80-90-х под мелодии и ритмы зарубежной эстрады 80-90х от Dj Wave & Dj Dark, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для гостей праздничного вечера прозвучат хиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других. А специальным гостем вечера будет Владимир Маркин, который впервые выступит в Баку с программой своих лучших песен, среди которых "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и многие другие.

Программа вечера:

20:00 - Владимир Маркин

21:30-02:00 - Дискотека 80-90х

Телефон для справок и приобретения билетов: (051) 3033540

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.

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