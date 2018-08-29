Почему Майкл Джексон считается одним из самых влиятельных артистов ХХ века

Сегодня, 29 августа, Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет. О том, что грандиозного он сделал в музыке и почему его можно считать одним из самых влиятельных артистов ХХ века, расскажет Day.Az со ссылкой на материал портала Москва 24.

Смешение жанров

По одной из версий, свой титул Джексон получил от великой Элизабет Тейлор - та назвала его "королем поп-музыки, рока и соула". Он действительно успел проявить себя почти во всех существующих музыкальных жанрах. Получив восемь наград "Грэмми" за свой альбом Thriller, он удостоился по статуэтке одновременно за лучший рок-вокал, поп-вокал и лучшую песню в стиле ритм-н-блюз.

Эксперименты с жанрами - одна из главных особенностей творчества Джексона. До него на музыкальной сцене существовали рок-звезды и поп-звезды, а жанры не пересекались между собой. Именно Майклу удалось разрушить этот четкий барьер. Соул, диско, рок, поп, ритм-н-блюз, хип-хоп - он оставил свой след в каждом из этих жанров.

Значимость танца

Танцы в творчестве Джексона - это не только знаменитая "лунная походка", ассоциируемая исключительно с его именем (кстати, она была "изобретена" еще в середине 1950-х, но именно демонстрация этого движения Джексоном 25 марта 1983 года помогла ей обосноваться в истории танца), но и многие танцевальные движения, придуманные самим певцом.

Именно с его масштабных клипов и танцевальных шоу массовые танцы стали обязательным элементом как для концертных выступлений, так и для видеоклипов - сегодня лишь редкие артисты обходятся без них.

Видеоклип как искусство

До Майкла Джексона видеоклипы были довольно скучными и бессюжетными, представляли собой лишь рекламу альбомов и выглядели примерно как концертные выступления. Джексон возвел видеоклип в ранг искусства - с появлением клипа на песню Billie Jean музыкальное видео стало выглядеть как мини-фильм. За ним последовал Thriller, бюджет которого составил полмиллиона долларов, а хронометраж - 14 минут, 19-минутный клип на песню Bad, снятый Мартином Скорсезе... Впоследствии именно это видео возглавило список 100 величайших клипов всех времен по версии MTV, его премьера на телевидении была большим событием и состоялась в ночное время из-за "взрослого" (то есть способного напугать детей) содержания.

Дорога для темнокожих музыкантов

Благодаря своему новшеству клип на песню Thriller попал в ротацию молодого телеканала MTV, до этого отказывавшего певцу в ротации: согласно их политике, в эфире почти не показывали темнокожих музыкантов. С появлением Джексона на MTV был окончательно сломан этот барьер. Вместе с тем суперпопулярный певец сделал канал центром поп-культуры - право задавать тренды перешло от радиостанций к телевидению.

Мега-тур как событие

Сегодня каждая уважающая себя поп-звезда, собираясь в мировое турне, в обязательном порядке организует многомиллионное шоу, и то, как оно будет выглядеть, ограничивается лишь фантазией артистов и их менеджеров. Традиция ярких, зрелищных концертов также родилась благодаря Майклу Джексону - именно он превратил концертный тур в масштабное представление.

Артист как медийная личность

Вне сомнений, Майкл Джексон был одной из самых ярких звезд своего времени. Его отказ давать интервью, эксцентричное поведение, кардинальные изменения во внешности, уникальный стиль и самые невероятные слухи, поставляемые таблоидами, лишь подогревали интерес к певцу. Мощные музыкальные хиты, великолепные шоу и клипы - все это вместе делало его звездой, диаметрально отличающейся от всех, кого когда-либо знала музыкальная индустрия.

Он превратил свою жизнь в реалити-шоу - по характеру подобной славы с Джексоном могла сравниться разве что принцесса Диана. Все вместе позволило ему создать и укрепить бренд "король поп-музыки", оспаривать который никому не пришло бы в голову.

И вместе с тем, присутствие Майкла Джексона в эфире музыкальных телеканалов не могло не повлиять на всех, кто рос 1980-90-е годы - неудивительно, что практически все современные поп-исполнители называют его одним из своих главных вдохновителей.

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