Вуди Аллен сделает паузу в карьере

Режиссер Вуди Аллен впервые за несколько десятилетий сделает паузу в кинематографической карьере. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты связывают решение с обвинениями 82-летнего Аллена в сексуальных домогательствах со стороны приемной дочери Дилан Фэрроу. Вуди Аллен никогда не представал перед судом, однако многочисленные публикации в прессе со ссылкой на детские воспоминания Фэрроу повлияли на его репутацию. Так, компания Amazon, по свидетельствам инсайдеров, хочет разорвать заключенный с режиссером в 2016 году контракт на три из четырех фильмов.

48-й фильм Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" должен выйти на Amazon до конца года. Вероятно, следующий проект Аллен начнет снимать в 2020 году, однако источники утверждают, что ему предстоит найти спонсоров.

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