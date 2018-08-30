Лолита: Азербайджан уже живет в 23 веке - ФОТО

Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, как она проводит время в Баку и почему Эмин Агаларов- первый в ее табеле о мужских рангах. Day.Az со ссылкой на Trend представляет данное интервью.

- В прошлом году у Вас между двумя фестивалями "Жара" состоялся большой сольный концерт, который прошел при традиционном аншлаге. Очевидно, что Вас в Баку любят и хотят видеть чаще. Что Вас больше всего привлекает в Баку?

- Меня вообще безумно привлекает сама культура, абсолютное радушие. Я всегда боготворила Старый город (ред. Ичери шехер), который в любые времена прекрасен. Хотелось бы отметить, что сегодня темпы развития Баку просто поражают. Азербайджан - одна из немногих стран, где видно, что бюджетные деньги расходуются во благо общества. Опыт Азербайджана в отношении поддерживания традиций, отражающимся даже в архитектуре, передался огромному количеству забывающих свою историю, стран. Я хотела бы, чтобы каждый человек имел возможность посетить Азербайджан и всегда приходил сюда только с добром и любовью, которые эта страна заслуживает. И если о многих странах мы говорим "22-й век", то в чем-то - в первую очередь, в этом уважении к людям и культуре - Азербайджан уже живет в 23-м веке.

- Общение с бакинской публикой отличается для Вас чем-то по сравнению с российской?

- У людей, которые приходят ко мне на концерт, есть единственная национальность, которая называется чувство юмора и самоиронии. Это нормальные люди во всех смыслах, которые готовы улыбаться, сопереживать, плакать, протянуть руку, протянуть платок, прийти с цветами. В общем, много чего они готовы сделать. Я космополит в данном случае, при всем моем огромном уважением к азербайджанскому народу и к самой нации - прекрасной, талантливой. Например, моя близкая подруга Динара Алиева - блистательная оперная певица, которую во всем мире сравнивают с Марией Каллас. И дружим мы уже столько лет! Ей было 16, она еще не поступила в консерваторию и ходила на мои концерты, когда я была в составе дуэта "Академия". А я познакомилась с ней, когда Динара стала солисткой Большого театра. Она украшение Азербайджана! И настоящий посол мира. Ее слушают в разных оперных театрах мира, и, я считаю, что это блестяще! Ну, я уже не говорю про легендарного Муслима Магомаева... Его прах покоится на его Родине, но талант принадлежит всей планете!

- Накануне сольного концерта бакинские СМИ с восторгом писали: "Лолита заговорила по-азербайджански"... Вы довольно частый гость в Баку, как много слов на этом языке Вы знаете? И сталкивались ли Вы вообще с языковой проблемой в этой стране?

- Вы знаете, никогда не сталкивалась в Азербайджане ни с какой языковой проблемой, потому что люди здесь очень радушные. Мне вообще кажется, что в Азербайджане не бывает нерадушных людей. Главное, чтобы ты сам соблюдал чувство такта и был уважителен. По хлебосольности Азербайджану нужно дать "Оскара". Если говорить о словах... Любой артист, уважая культуру страны, куда он едет на гастроли, обязан выучить приветствие. Я не исключение - сделала это с радостью.

- А что для Вас в профессиональном плане значит "Жара"?

- Я могу сказать честно, фестиваль "Жара" для меня - это в первую очередь большое уважение к моему коллеге Эмину Агаларову. Меня он безумно вдохновляет - организатор фестиваля, человек с хорошим образованием, с любовью ко всем абсолютно, человек гостеприимный до какой-то небывалой степени. В первую очередь, конечно, поражает его обаяние. В самом деле, что касается мужчин, то, если бы вы мне сказали: "Табель о рангах вот составьте", - я бы честно вам ответила - Эмин у меня совершенно в отдельном ранге. Причем, у нас нет близких отношений - я имею ввиду таких, когда в дом входишь и бесконечно на телефоне висишь - у нас просто нормальные творческие отношения. Вы знаете, что меня поразило? Вот мы едем по дороге, по-моему, из аэропорта или в аэропорт, и стоит дом Эмина, который всегда открыт для гостей, а вокруг дома Эмина у забора стоит огромное количество машин. Я спросила у водителя: "Это к Эмину столько людей приехало?". Он говорит: "Нет. Просто он разрешает парковать машины - совершенно бесплатно, когда люди приезжают купаться на море". Вы мне еще где-нибудь найдите обеспеченного человека, который бы подумал о людях, желающих искупаться в море... Поэтому, вот это для меня тоже было таким подтверждением, что я права в отношении Эмина, его человеческих качеств.

- Кстати, а Вам самой удается в Баку выкроить время на отдых? Как Вы его проводите в азербайджанской столице?

- Вы знаете... есть один вид отдыха - after-party у Эмина. Надо иметь большое мужество и обладать большим желудком, потому что кормят на убой! И все дни фестиваля Эмин принимает у себя дома. Я не выдерживаю (смеется). Могу сказать, что после такого отдыха надо отдыхать отдельно - расслабиться, пить исключительно что-нибудь типа минералочки, чтобы организм пришел в себя. Вообще, когда приезжаю в Азербайджан, каждый раз себя ловлю на мысли, как же мне хочется остаться! Хотя бы на пару дней - просто пойти подышать этим воздухом.

- Можете вспомнить какие-то забавные или по-хорошему поразившие Вас истории случайных встреч с вашими азербайджанскими поклонниками?

- Вы знаете, работа артиста заключается в том, что он приехал либо поздно ночью, либо рано утром, отоспался, поехал на репетицию, отработал концерт, дал автографы, поехал в гостиницу или сразу в аэропорт. Вот и все общение, к сожалению. Пусть не обижаются поклонники, которые не всегда могут с артистом просто остаться поговорить. Честно, ребята, в этой работе часто просто нет сил физически. И в этом нет никакого неуважения, просто иногда еле ноги дотягиваешь до кровати - а на сцене все должны быть бодрые и веселые, публике должно быть хорошо. Поэтому все, что я сейчас с любовью вспоминаю - это подаренную мне встречу с солистом группы Rammstein. Я с ними так посидела, что после запомнилась многим своей выходкой в комбинезоне. И благодарю Азербайджан, который так же иронично к этому отнесся, как и я. Без всякой злобы, которая потом у некоторых лилась в интернете. Поэтому давайте я буду считать, что Rammstein и я - мы такие вот люди, любящие Азербайджан и практически сами азербайджанцы.

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