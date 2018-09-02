U2 прервала концерт в Берлине

Ирландская группа U2 была вынуждена прервать свой концерт в Берлине на Mercedes-Benz Arena из-за того, что у солиста Боно резко пропал голос. 58-летний фронтмен исполнял песни в течение 20 минут, на композиции Red Flag Day публика перестала его слышать. Боно попросил выключить дым-машины, но от этого ему не стало легче. Из-за оборвавшегося концерта группа выпустила пресс-релиз, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

- Боно был в отличной форме и с отличным голосом... После нескольких песен он полностью потерял голос. Мы не знаем, из-за чего это произошло, и консультируемся у врачей. Мы ценим понимание со стороны нашей аудитории и поддержку наших поклонников в Берлине и тех, кто приехал ради концерта издалека. Мы скоро обновим информацию, - запись подписана: "Адам, Ларри и Эдж".

U2 гастролирует по Европе с новым туром EXPERIENCE + INNOCENCE, следующие концерты должны пройти в Кёльне 4 и 5 сентября. Почти на все мероприятия уже не осталось билетов.