Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что рассмотрит предложение перепеть свой хит "Третье сентября" с такими певицами, как Гречка или Монеточка, если ему поступит подобное предложение. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я мог бы, но мне никто ничего не предлагал и никто ни о чем не просил. Видите ли, дуэт - это серьезные вещи, это не просто так взять вдвоем и спеть песню", - объяснил музыкант.

По словам Шуфутинского, у него самого мысли исполнить свою песню с молодыми артистками не возникало, поскольку ему никто этого не предлагал. "Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматривать", - заверил он.

70-летний Михаил Шуфутинский - заслуженный артист России, лауреат премий "Шансон года". Помимо "Третьего сентября", он выпустил такие композиции, как "Марджанжа", "Еврейский портной", "Левый берег Дона" и "Наколочка".

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