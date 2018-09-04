Знаменитости, которых травили в школе - ФОТО

Эти всемирно известные звезды переживали не лучшие времена в стенах школы. Учебные дни становились для них мучением из-за насмешек одноклассников. Однако испытания школой лишь закалили характер будущих знаменитостей и даже помогли им добиться имеющегося успеха. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет ознаменитостях, которых травили в школе.

Леонардо Ди Каприо

У будущего актера в школе имелась относительно низкая успеваемость по предметам, что он долгое время не мог исправить. Из-за этого любимчик Голливуда получил прозвище Тормоз, но сейчас он вспоминает то время без обиды.

Джордж Клуни

Школьная жизнь будущей звезды омрачилась параличом Белла, проявившимся еще в ходе учебы в средней школе. Целый год актер не чувствовал левую половину лица, по причине чего его дразнили Франкенштейном и высмеивали.

В своем интервью от 2003 году Клуни отметил, что такое неприятное испытание в итоге просто сделало его сильнее.

Джулия Робертс

Внешность будущей актрисы провоцировала появление массы оскорбительных прозвищ, где Лягушка была одной из самых безобидных.

Однако в старших классах Робертс смогла раскрыть свою красоту и полюбила собственную внешность.

Ирина Шейк

Выдающиеся губы модели и ее смуглая кожа в школе служили главным предметом насмешек.



Как призналась сама знаменитость, ее дразнили "палкой" из-за худобы, а также называли Чунга-чангой.

Сильвестр Сталлоне

Роды актера не смогли обойтись без помощи щипцов, которыми вытащили ребенка. Из-за этого у Сталлоне была парализована часть лица, а также у него была частично нарушена речь.



Это дало одноклассникам повод дразнить ребенка Квазимодо. Благодаря чрезвычайной стойкости и стремления к своей цели он смог стать успешным актером.

Виктория Бекхэм

Будущая звезда была дочерью состоятельных родителей, поэтому в школу ее подвозил личный шофер семьи на Rolls-Royce.

Однако девочка всегда стеснялась своего положения в обществе, но даже скромность не уберегла ее от насмешек, к примеру, ее называли Липкой Вики.



Леди Гага

Как отметила певица, ее особенное чувство стиля начало проявлять себя еще в средних классах школы, но в тот период эксцентричные наряды будущей звезды служили причиной ее унижения.

Однажды самые популярные дети школы засунули будущую звезду головой в мусорный бак. Леди Гага отметила, что в тот период не умела давать отпор, но эта неудача никак не отразилась на ее планах на будущее.

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