Бритни Спирс во время концерта забыла, где находится

Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает. Об этом сообщает NME? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: "Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул".

Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс прямо рядом с Блэкпульской башней - местной туристической достопримечательностью. Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.