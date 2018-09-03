Бритни Спирс во время концерта забыла, где находится
3 сентября 2018 23:11 173
Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает. Об этом сообщает NME? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: "Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул".
Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс прямо рядом с Блэкпульской башней - местной туристической достопримечательностью. Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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