Мегахит Айгюн Кязимовой «Sus» теперь на русском языке - ВИДЕО
4 сентября 2018 16:45 442
Народная артистка Айгюн Кязимова презентовала в YouTube русскую версию своего мегахита "Sus", получившего название "Пусть" в новом варианте.
Как сообщает Day.Az, песня"Sus" (музыка - Стефане Мгебришвили, слова - Вугар Абудлов) и снятый на нее клип, в котором А.Кязимова сыграла роль "ночной бабочки", были презентованы в конце августа 2017 года.
Русская версия песни "Sus" - "Пусть", текст к которой написала Евгения Трубачёва была презентована сегодня. Добавим, что впервые песня "Пусть" прозвучала на международном музыкальном фестивале "Жара 2018".
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