В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран - ФОТО

В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран (Ram Charan, полное имя Конидела Рам Чаран Теджа ). Об этом сообщили Trend в пресс-службе "Нариманфильм", передает Day.Az.

Рам Чаран будет сниматься в картине выдающегося режиссёра индийского кино Бояпати Срину. Фильм станет их первой совместной работой. Съёмки будут проходить на протяжении 25 дней в различных регионах Азербайджана. Кинокартина снимается при финансовой поддержке Киары Адвани и DVV Данайи. Отметим, что в Азербайджане впервые будет снят индийский фильм на языке телугу.

Язык телугу - один из дравидийских языков. Распространён в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телингана, где имеет статус официального, а также государствах со значительной диаспорой народа телугу - странах Юго-Восточной Азии, в некоторых государствах Африки и Ближнего Востока, на островах Фиджи и на Маврикии.

Толливуд - общее название производимых в Индии фильмов на языке телугу. Центром киноидустрии фильмов на телугу является город Хайдарабад.

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