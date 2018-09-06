Раскрыта причина смерти солистки Cranberries

Солистка группы Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в результате утопления, произошедшего из-за алкогольной интоксикации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заключение коронера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передали присутствовавшие во время выступления судмедэксперта Ширли Рэдклифф в Вестминстерском коронерском суде, О'Риордан была найдена утонувшей в ванной в своем номере в одном из лондонском отелей. 46-летняя женщина не оставила предсмертной записки, следов самоповреждения обнаружено не было.

Рэдклифф заключила, что смерть была трагической случайностью.

Певицу нашли мертвой в одном из отелей в 15 января. Сразу после произошедшего полиция отказалась считать смерть вокалистки The Cranberries подозрительной.

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