"Оскар-2019" оставили без номинации

Американская киноакадемия отложила введение новшеств в церемонию вручения премии "Оскар", решение о которых она приняла месяц назад. Одно из таких изменений касалось введения новой номинации - "Лучший популярный фильм". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Кинематографическое сообщество и зрители неоднозначно восприняли этот шаг. После разгоревшейся дискуссии о целесообразности подобных нововведений американская киноакадемия решила более подробно изучить вопрос.

- Много разных реакций последовало на введение новой награды, и мы признаём необходимость дальнейшего обсуждения с членами нашего сообщества. Мы вносили изменения в "Оскар" на протяжении многих лет, в том числе в этом году, и мы будем продолжать развиваться, а также с уважением относиться к невероятному наследию последних 90 лет, - цитирует портал The Wrap гендиректора киноакадемии Дон Хадсон.

Сама же киноакадемия выпустила официальное заявление, в котором признала введение новой номинации за девять месяцев до вручения премий не совсем справедливым шагом для остальных номинантов.