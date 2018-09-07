Айгюн Кязимова презентовала новый альбом «Duy» - ФОТО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала в iTunes новый альбом под названием "Duy", к работе над которым был привлечен всемирно известный французский диджей Дэвид Вэндетта.
Как сообщает Day.Az, мини-альбом из 7 треков, включая intro, два из которых "Cücələrim" и "Sus" (ремиксовая версия) уже знакомы поклонникам Айгюн Кязимовой, остальные же треки ранее нигде не звучали. Синтез современной музыки с азербайджанской национальной музыкой стал основной фишкой альбома.
Заглавный трек альбома - песня "Duy" - является совместным проектом Айгюн Кязимовой и Дэвида Вендетты, который однозначно станет одним из главных хитов осени 2018 года.
Отметим, что музыкальный продюсер проекта "Duy" - грузинский музыкант Kahaberi (Кахабер Цискаридзе). Альбом записан на студии "Bravo" в Тбилиси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!