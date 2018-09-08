Марк Руффало рассказал о съемках новых «Мстителей»

Американский актер Марк Руффало заявил, что съемки второй части фильма "Мстители: Война бесконечности" являются "живым организмом". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywood Reporter.

"Мы снимаем некоторые вещи, и через несколько дней возвращаемся к ним для того, чтобы показать их по другому", - сказал Руффало.

По его словам, студия постепенно приближается к завершению фильма.

Он также добавил, что досъемки материала для новых "Мстителей" начнутся в конце месяца.