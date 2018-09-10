Хит азербайджанца взрывает российские чарты - ВИДЕО

Финалист музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на канале МУЗ-ТВ Эльман Зейналов представил свою новую композицию "Спаси меня", которая в первый же день стала хитом.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на его страницу в социальной сети Instagram, где Зейналов опубликовал небольшой отрывок из песни. Певец уверен, что эта композиция принесет ему успех, как и предыдущая "Океан", которая до сих пор входит в топ лучших песен, передает Day.Az.

Композиция "Спаси меня" с первого дня презентации завоевала сердца российских слушателей. Зейналов в настоящее время работает над другими проектами, которые в скором времени представит своим поклонникам.

Эльман Зейналов родился в Сумгайыте, а затем вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Проект "Новая Фабрика звезд" прославил его на всю Россию. Будучи его участником, он исполнил дуэты с Ани Лорак, Григорием Лепсом, Джиганом и другими звездами. Певец впервые также выступит в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2018" вместе с российскими коллегами.

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