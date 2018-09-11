Никки Минаж рассказала о нападении на Неделе моды

Рэп-исполнительница Никки Минаж рассказала о том, что произошло 8 сентября на вечеринке журнала Harper's Bazaar в отеле Plaza между ней и рэпершей Карди Би, когда последняя запустила в нее туфлей. 10 сентября Минаж выступила в эфире своего радио-шоу Queen Radio с подробным комментарием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Говоря об инциденте, Никки призналась, что оказаться в центре скандала перед всей модной элитой было невероятно "оскорбительно и унизительно". Также певица опровергла все обвинения Карди Б: "Я бы никогда не говорила о чужом ребенке или воспитании. Меня не волнует то, как кто-то кого-то воспитывает. Мне все равно".

Минаж добавила, что "Онику [настоящее имя Никки Минаж] всегда пытаются сделать плохим парнем".

Свою речь Никки закончила словами о том, что она никогда не делала того, что ей вменяли в вину: "Я просто хочу, чтобы мир знал, что Оника Таня Мараж бы никогда не сказала ничего плохого о ребенке, и никогда это не сделает".

Напомним, инцидент произошел на мероприятии, которое проводилось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Карди Би хотела разобраться со слухами, которые Никки якобы распускала про нее и ее новорожденную дочь. Мирное решение вопроса закончилось, так и не начавшись: Карди сорвала с ноги туфлю и бросила ее в голову обидчице, но промахнулась, а телохранитель Минаж ударил молодую мать локтем в бровь. На следующий день таблоиды пестрили снимками Карди, которая выходила из отеля с огромной шишкой.

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