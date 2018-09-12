Первая звукозапись Дэвида Боуи продана с аукциона

В Великобритании продана на аукционе первая из известных звукозаписей британского музыканта Дэвида Боуи. За запись композиции I Never Dreamed покупатель заплатил 39,4 тысячи фунтов стерлингов (около 51 тысячи долларов). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Конечная цена лота превзошла все ожидания, так как изначально эксперты оценивали его всего в 10 тысяч фунтов, передает ТАСС.

В июле текущего года магнитную ленту со звукозаписью обнаружил на чердаке своего дома барабанщик и менеджер первой группы Боуи Дэвид Хедфилд. Во время ее записи никому еще не известному музыканту было 16 лет.

Как сообщалось, известный во всем мире британский рок-музыкант и актер Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года. В ноябре того же года аукционный дом Sotheby's выставил на торги его личную коллекцию произведений, собрав за два дня 33 миллиона фунтов стерлингов.