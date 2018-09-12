Бритни Спирс экстремально похудела - ФОТО

36-летней Спирс, похоже, надоело выслушивающая критику в свой адрес по поводу лишнего веса, поэтому она привела фигуру в порядок. Многие посчитали, что певица практически вернулась к той форме, которой она могла похвастаться в начале нулевых, на пике славы.

Бритни Спирс удалось построить головокружительную карьеру, будучи в совсем юном возрасте, но, как это часто бывает, бешеная популярность негативно сказалась на жизни поп-дивы. Сейчас Бритни не понаслышке знает о побочных явлениях славы, с которыми, увы, приходится сталкиваться многим известным личностям.

Бритни была подвержена влиянию алкоголя, запрещенных препаратов, неадекватно вела себя на публике, певицу даже лишали родительских прав, однако Спирс смогла вовремя реабилитироваться. После всех проблем она прилично прибавила в весе, что не понравилось ее поклонникам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Starhit.ru, в последнее время имя Бритни не мелькает в скандальной хронике, более того, певица ведет здоровый образ жизни, благодаря которому ей удалось привести фигуру в порядок. На днях звезда нулевых поделилась свежим снимком, сделанным возле бассейна. На фотографии Спирс позирует возле бассейна в полосатом бикини. Поклонники Бритни пришли в восторг от ее точеной фигурки.

К слову, Спирс старается держать себя в форме не только ради красоты и здоровья. Она продолжает давать выступления, во время которых демонстрирует сложные номера с элементами акробатики. Чтобы выполнять сложные трюки, Бритни не имеет права запускать себя. Многие считают, что Спирс в погоне за стройностью истязает себя диетами, но это далеко не так. Секрет красоты ее тела заключается в активном образе жизни.

"Мне нравятся интенсивные тренировки. Я начинаю с кардио, а затем приступаю к силовым упражнениям. Здесь и упражнения с гантелями, и приседания, и отжимания. Заканчиваю каждое занятие растяжкой. Я много бегаю, много плаваю, много танцую", - говорила Бритни.

Напомним, сейчас Спирс строит отношения с 23-летним манекенщиком Сэмом Асгари, однако счастье певицы портит ее бывший супруг, диджей Кевин Федерлайн, который не думает оставлять в покое певицу и требует с нее денег на содержание общих детей: 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена, которые по решению суда живут с ним.

Как заявляет адвокат Федерлайна, его подопечный заслуживает как минимум в три раза больше той суммы алиментов, которую ему сейчас платит певица, и он сделает все, чтобы его клиент эти деньги получил. Сейчас Спирс выплачивает Кевину довольно приличную сумму - 20 тысяч долларов в месяц, однако этого Федерлайну, который зарабатывает 3 тысячи долларов за аналогичный срок времени, похоже, недостаточно.

Н. Гасымова