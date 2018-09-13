Диляра Кязымова представила грандиозный проект - ФОТО

В Boulevard Hotel Baku состоялась презентация нового масштабного проекта азербайджанской певицы, участницы международного песенного конкурса "Евровидение-2014" Диляры Кязымовой под названием "Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Авторы музыки - Диляра Кязымова и Гиви Усинашвили, авторы слов - Нигяр Мамедова и Лейла Кязымова.

Поздравить исполнительницу с премьерой грандиозного проекта пришли популярные отечественные артисты, блогеры, медиаперсоны, многочисленные представители СМИ. Среди гостей вечера - основатель благотворительного фонда Həyat Fondu, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов, певицы Роза Зяргярли и Латифа Союоз, танцовщица Фатима Фаталиева и многие другие.

Перед демонстрацией видеоклипа Диляра Кязымова исполнила композицию "Азербайджан". Исполнение сопровождалось выступлением танцоров, музыкантов и фаер-шоу.

Как рассказала Trend Диляра Кязымова, идея реализации данного проекта принадлежит ей.

"Очень рада, что у нас все получилось, так как и было задумано. Песня мне очень нравится, я напеваю ее целыми днями. В видеоролике мне хотелось показать красоту Азербайджана, наши памятники архитектуры, природу, традиции, древнюю историю и богатую культуру. Показать нашу историю и современный Азербайджан", - сказала певица.

По словам артистки, видеоролик, в котором показаны красоты нашей страны, привлечет внимание к туристическому потенциалу Азербайджана. Поэтому композиция звучит на двух языках - азербайджанском и английском. Планируется, что видеоклип будет демонстрироваться за пределами Азербайджана.

Съемки проекта, над которым работала компания "Boomerang label" состоялись в июле. В состав команды, участвующей в работе над проектом вошли 82 человека.

Диляра Кязымова выразила признательность всем, кто оказал поддержку в работе над видеороликом.

Новый проект певицы был встречен оглушительными аплодисментами зрителей присутствующих на мероприятии.