Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире

Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии американского издания Forbes. За последние 12 месяцев музыкант заработал 76,5 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что возглавить рейтинг наиболее высокооплачиваемых рэп-исполнителей Джей-Зи помог альбом Everything Is Love - первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II.

На втором месте - Шон Комбс, ранее известный как Дидди, а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на Любовь. Он заработал 64 миллиона долларов. На третьей строчке оказался Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли рэперы Дрейк (47 миллионов долларов), J. Cole (35,5 миллиона), Доктор Дре (35 миллионов), Nas (35 миллионов), Питбуль (32 миллиона), Future (30 миллионов) и Канье Уэст (27,5 миллиона). Всего в списке оказались 20 хип-хоп-исполнителей, последнее место разделили между собой музыканты Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, каждый из которых заработал 15 миллионов долларов.

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