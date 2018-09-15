Актеры, которые чуть не потеряли все из-за алкоголя - ФОТО

Многие звёзды ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Но есть те, кто выбирают алкоголь вместо свежевыжатого сока. Day.Az со ссылкой на helpcase.ru расскажет о шести известных персонах, чья жизнь практически полетела под откос из-за пагубного пристрастия.

Джонни Депп

Любимца публики Джонни Деппа по праву можно назвать "опытным алкоголиком". Количество его попаданий в реабилитационные центры сложно сосчитать.



В последний раз он "завязывал" с выпивкой в 2014 ради своей возлюбленной Эмбер Хёрд. Но после завершения отношений в 2016 Депп снова ушёл в запой. Из-за этого под угрозой срыва оказалась пятая часть "Пиратов Карибского моря".

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший сейчас уже не прикладывается к стакану. Раньше он пил каждый вечер. Иногда совмещая алкоголь с наркотиками. После такого "коктейля" его поведение становилось неадекватным. Из-за этого у актёра были проблемы с законом.



На путь исправления ему помогла встать собственная жена, Сьюзан Дауни. Она поддерживала Роберта на протяжении долгого пути излечения.

Энтони Хопкинс

Причины алкогольной зависимости Энтони Хопкинса крылись в его неуверенности в себе. Работая в Великобритании, актёр был уверен, что не предназначен для сцены. Справиться с нервным состоянием ему помогала выпивка.



Но в 1975 году звезда фильма "Молчание ягнят" решил расстаться с вредной привычкой и записался в группу анонимных алкоголиков. С тех пор он не пил ни капли.

Мел Гибсон

Мел Гибсон тоже славился своим пристрастием к крепким напиткам. В 2006 году полиция арестовала актёра за вождение в нетрезвом состоянии.



Ко всему прочему, после употребления спиртного Гибсон был не сдержан на язык и оскорбил многих коллег. Но, как и в случае с Энтони Хопкинсом, групповая терапия помогла ему побороть зависимость.

Юэн Макгрегор

Иногда алкоголизм никак не влияет на карьеру, но сильно сказывается на личной жизни человека и его взаимоотношениях с людьми. Так произошло с Юэном Макгрегором.



Никто не замечал, что актёр злоупотреблял алкоголем. Сам же Макгрегор говорит, что решил бросить дурную привычку после скандальной ситуации с Игги Попом. Тогда он в пьяном состоянии попытался потанцевать с певцом. Юэн считает, что это самый позорный поступок в его жизни.

Линдси Лохан

Не только мужчинам приходится бороться с "зелёным змием". Кумир многих подростков начала "нулевых" Линдси Лохан тоже не избежала этого.



Множественные аресты за вождение в нетрезвом виде и большое количество госпитализаций приводили к тому, что с ней отказывались работать. Справиться с алкоголем ей помогло увлечение исламом.

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