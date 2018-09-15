Азербайджанские знаменитости отвели детей в первый класс

15 сентября в Азербайджане отмечают День знаний.

В этот день волнуются не только те, кто в первый раз пошел в первый класс, но и мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди первоклассников. Первый звонок сегодня прозвенел для огромного количества ребятишек по всей стране, в том числе и для детей азербайджанских знаменитостей. Кстати, последние с удовольствием делятся на своих страницах в социальной сети фотографиями любимых чад в школьной форме и с красивыми букетами для первой учительницы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Сегодня у известного исполнителя Эльчина Гусейнова, несомненно, есть повод для радости и гордости - его сын Панах стал учеником первого класса.

А вот дочь продюсера Тараны Самедовой - Суэль в этом году пошла в третий класс. Звездная мама знает, что все школьные принадлежности надо покупать заранее, поэтому фотографией о подготовке к школе Самедова поделилась задолго до начала учебного года.

Актер Эльчин Иманов готов прервать любые съемки и репетиции, чтобы в этот знаменательный день быть рядом с сыном-первоклашкой.

Сын известного азербайджанского дизайнера Ляман Аскеровой тоже пошел в первый класс. Впереди у маленького Исмаила познавательные уроки и шумные перемены.

Заслуженный артист, актер Эльшан Джабраилов тоже проводил сына в первый класс. Актер знает, как это волнительно, и поэтому поздравил всех родителей, которые так же, как и он, в первый раз отвели своих чад на школьную линейку.

Заслуженный артист, исполнитель на таре Эльчин Гашимов поздравил всех родителей и детей с Днем знаний.

Певец Эмиль Бадалов поделился на своей странице в социальной сети фотографией племянника, который сегодня отправился за знаниями и новыми друзьями.