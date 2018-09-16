Стивен Кинг поделился мнением о лучшем в истории фильме

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг поделился своим мнением о том, какой фильм можно считать лучшим в истории. "Король ужасов" считает, что это "Крестный отец 2". Об этом Кинг, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, написал в своем Twitter.

"Вчера меня спросили, какой фильм был лучшим из тех, что вы видели, - рассказал он. - После ночи с этим вопросом (хотя я в этом и не нуждался), я нашел точный ответ. "Крестный отец 2".

"Крестный отец 2" (The Godfather Part II) - фильм Фрэнсиса Форда Копполы по роману Марио Пьюзо. Это вторая часть гангстерской эпопеи, снятая в 1974 году. У киноленты 11 номинаций на "Оскар" и победа в шести категориях, в том числе - Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший актер второго плана (Роберт Де Ниро). Аль Пачино, исполнивший главную роль, получил награду BAFTA.

В 1993 году фильм был сохранен в Национальной Библиотеке Конгресса США как культурно, исторически и эстетически значимый. По мнению Американского института кино, это один из величайших фильмов в киноистории США.