Джастин Бибер решил стать гражданином США

Канадский певец Джастин Бибер подал документы на получение американского гражданства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает TMZ.

По данным портала, Бибер не собирается отказываться от канадского гражданства.

Как отмечается, для того, чтобы стать гражданином США певцу потребуется доказать свое право на проживание в стране и пройти собеседование в ФБР.