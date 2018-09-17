Представители Николая Носкова рассказали о состоянии его здоровья после инсульта

В пресс-службе певца Николая Носкова отреагировали на сообщения о том, что он госпитализирован с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам представителей артиста, он не госпитализирован, у него все хорошо.

"Он просто проходит реабилитацию после продолжительного заболевания. Чувствует себя хорошо, посещает санаторий", - цитирует РИА "Новости" пресс-службу.

Николай Носков - советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". В августе о том, что Носков пережил инсульт, сообщил его бывший коллега по группе "Парк Горького" Алексей Белов. Он рассказывал, что Носков очень болен. 17 сентября появились сообщения о новом инсульте у музыканта.

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