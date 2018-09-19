Анна Седокова восхищена панорамой Баку - ВИДЕО

19 сентября 2018 12:53

Известная украинская певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова выступила с концертной программой в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. На своей странице в Instagram певица поделилась видеороликом и фотографией панорамы Баку.

"Я очень счастливый человек, потому что сегодня я засну с таким видом и завтра проснусь", - подписала видеоролик артистка.

Отметим, что Анна Седокова выступила в Баку в рамках Dosso Dossi Fashion Show.

Певица уже не раз приезжала в Азербайджан и всегда с восторгом говорила о городе Баку.

"Для меня главное в любой стране - это его жители, а доброта и гостеприимство азербайджанцев достойны выше всяких слов. Здесь с таким вниманием и заботой относятся к каждому артисту и гостю, что просто поражаешься невероятной позитивной ауре, - сказала ранее Trend Life Седокова.

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