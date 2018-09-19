Нигяр Джамал представила новую песню по мотивам азербайджанской народной музыки - АУДИО
Победительница международного конкурса "Евровидение 2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал порадовала поклонников новой песней под названием "Səndən uzaq" ("Вдали от тебя"). Об этом сообщил Trend пресс-секретарь певицы, передает Day.Az.
Исполнительница представила новую работу после небольшого творческого перерыва. На этот раз в репертуаре Джамал, которая, как правило, исполняет ритмичные песни, появилась лирическая композиция. В композиции "Səndən uzaq" использованы мотивы азербайджанской народной музыки.
"Композиция "Səndən uzaq" отличается от того, что я исполняла раньше. Слушатели привыкли, что я исполняю ритмичные песни, поэтому приняла решение представить аудитории, композицию в другом музыкальном жанре", - сказала певица.
Автор слов - Фарид Панахов, музыка - студия Flaminque Records.
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