«Мать драконов» посвятила татуировку сериалу

Актриса Эмилия Кларк сделала новую татуировку в честь своей роли в культовом сериале "Игра престолов". Фотографию с наколкой "мать драконов" опубликовала в своем Instagram-аккаунте в четверг, 20 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На правом запястье 31-летней актрисы появилось небольшое изображение с тремя летящими драконами. На снимке смеющаяся Кларк поднимает руку, чтобы продемонстрировать его поклонникам. "Dr. Woo удостоверился, чтобы мать никогда не забывала о своих малышах", - поблагодарила она лос-анджелесского тату-мастера в описании к посту.

Фэнтезийный сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года, его последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

В сентябре "Игра престолов" завоевала награду американской премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал". Сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего "Игру престолов" академики отметили статуэтками "Эмми" более 130 раз.

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