Владимир Маркин в преддверии концерта обратился к бакинцам - ВИДЕО
В преддверии концерта в Баку известный российский поп-певец, киноактер, композитор и автор детских песен, телеведущий Владимир Маркин представил оригинальное видеобращение бакинцам (смотреть ниже). Концерт пройдет 23 сентября в 20.00 в Enerji Club Baku в рамках юбилейного гастрольного турне Владимира Маркина, который начнется в Азербайджане и продолжится в России, Казахстане, Латвии, Германии, Канаде и других странах, завершившись 23 мая 2019 года в Кремле, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Владимир Маркин, который впервые выступит в Баку, представит зрителям программу своих лучших песен, среди которых "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и многие другие, а также композиции из репертуара легендарных азербайджанских исполнителей Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.
После выступления Владимира Маркина с 21:30 до 02:00 будет представлена дискотека 80-90-х от Dj Wave & Dj Dark, прозвучат хиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других.
Телефон для справок и приобретения билетов: (051) 3033540.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
«Мать драконов» посвятила татуировку сериалу
Герой не нашего времени: прошло 16 лет со дня смерти Сергея Бодрова
Нигяр Джамал представила новую песню по мотивам азербайджанской народной музыки - АУДИО
Анна Седокова восхищена панорамой Баку - ВИДЕО
-
20 Сен. 17:42 10 756
-
13:30 7 026
-
20 Сен. 17:28 6 327
-
20 Сен. 21:30 6 188
-
20 Сен. 17:28 6 162